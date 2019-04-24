21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8753
  • 6,5605
  • 240.93
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bir Kumanya Bin Sevince Vesile

Onlarca ülkede, on binlerce ihtiyaç sahibi aileye ramazan öncesi kumanya yardımlarınızı ulaştırıyoruz. Sizler de bir kumanya bağışı ile binlerce sevince vesile olabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

55 Ülkede, Türkiye’de 22 İlde

Kumanya yardımları 4 kıdada, 55 ülkede, Türkiye’de 22 ilde on binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz.

Bir kumanya bedeli 180 TL’dir.

Bu destekle yapılacak yardımlar; Ramazan ayı başlamadan önce on binlerce ihtiyaç sahibine kumanya paketi ulaştırılmasının yanı sıra, ramazan ayı içerisinde, Bosna Hersek’te Hasene Aşevi’nde yüzlerce kişiye günlük sıcak yemek ikram edilmesi, Hasene Mobil Fırını’ndan çıkacak günlük binlerce ekmeğin Suriyeli mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gibi yardım kalemlerini ihtiva ediyor. Ayrıca yetimlere bayramlık hediyeler ve eğitime katkı payı ile talebelere destek verilmesi yardım kalemleri arasında yer alıyor.

BANKA BİLGİSİ

Hesap Sahibi: Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği

Banka: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

IBAN: TR16 0020 5000 0948 4436 4000 08| BIC: KTEFTRISXXX

Amaç: Kumanya, Ad Soyad, Telefon

İletişim:

T +90 212 438 8191

info@hasene.org.tr

Adres:

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği

Akşemsettin Mh.

Feyzullah Efendi Sk.

No: 2/1

Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Abbasi Medeni vefat etti

Abbasi Medeni vefat etti

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'
 

POPÜLER HABERLER

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Japon bahçe sanatının zirvesi: Adachi Bahçesi

Japon bahçe sanatının zirvesi: Adachi Bahçesi

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Savunma ve havacılıkta dışa bağımlılık azalıyor

Savunma ve havacılıkta dışa bağımlılık azalıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA