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Yaşam

Bir seferde binlercesi... İşte denizatının hayrete düşüren yavrulama anı

Erkek denizatının sosyal medyada paylaşılan yavrulama görüntüleri, izlenme rekoru kırdı.

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star.com.tr22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:51 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:55
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Çoğu türün aksine, denizatlarının bebek taşıyıcısı erkektir. Bebekler canlının karın bölgesindeki bir kesede büyür.

Erkek denizatı aynı anda binlerce yavru doğurabilir. Böyle bir babanın doğum anına ait görüntüler, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Görüntü kısa sürede 700 bin kişi tarafından izlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir akvaryumda bulunan bir denizatının, 'hapşırmaya' benzer bir yöntemle, yavruları bulunduğu keseden dışarı çıkardığı görülüyor.

Deniaztı yüzlerce yavruyu suya kavuştururken, çok azının hayatta kalabileceği belirtiliyor. Çünkü bu yavrular, keseden çıktıkları andan itibaren yalnız yaşamaya başlarlar. Yani denizatı yavrularını büyütmez ve dışarıda korumasız kalırlar.

star.com.tr

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