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Trabzon'da Aralık'taki selde kaybolan bir vatandaşın cesedine ulaşıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu bir kişinin cesedine ulaşıldı, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Trabzon Valiliği, sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinin Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığını, 1 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası oluşturulduğu belirtildi.
 
Alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı, 1 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, kendisinden haber alınamayanlara ulaşma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
 
Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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