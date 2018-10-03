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Otomobil motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Antalya'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, polis tarafından kurtarıldı.

  • DHA
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Antalya'da bir hayvanseverin dikkati, aracın motoruna giren yavru kedinin hayatını kurtardı. Duyarlı bir vatandaş, motor kısmına kedi giren aracın üzerine "Motor kısmında yavru kedi var çalıştırırken bakın lütfen" notunu bırakarak bir can kurtarmış oldu.
 

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