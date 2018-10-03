Otomobil motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Antalya'da bir hayvanseverin dikkati, aracın motoruna giren yavru kedinin hayatını kurtardı. Duyarlı bir vatandaş, motor kısmına kedi giren aracın üzerine "Motor kısmında yavru kedi var çalıştırırken bakın lütfen" notunu bırakarak bir can kurtarmış oldu.
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