Birisini vurdu hastaneye bırakıp kaçtı

AA 02 Şubat 2021 Salı 22:04 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 22:04

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayıp hastanenin acil servisi önüne bırakarak uzaklaştı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Felek Sokak'ta M.C.Y. ile R.S. arasında henüz belirlenmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabanca ile ateş açarak M.C.Y'yi yaraladı.

R.S. daha sonra M.C.Y'yi otomobiliyle Köşk Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servisinin önüne bırakarak uzaklaştı.



Ağır yaralanan M.C.Y. buradaki müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis R.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.