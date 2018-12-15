Birlikte eğlendiği çift, parası ve otomobilini gasbedip boğmuş Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 gün önce kaybolan İsa İley'in (30), evlerinde birlikte eğlendiği F.Ö. ve kocası C.Ö. tarafından parası ve otomobili gasbedildikten sonra boğulduğu ortaya çıktı. Tarımla uğraşan İley'in cansız bedeni Elmalı ilçesinde bulunurken, şüpheli çift gözaltına alındı.