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Bisiklet tutkunu imam hurdadan mutluluk üretti

Zonguldak’a bağlı Karapınar beldesinde, imam olarak görev yapan Sabri Çakmak (48) çocukluktan kalma bisiklet tutkusunu görev yaptığı mahallelin çocukları için geliştirmeye çalıştı.

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Çakmak, hurda ve atık malzemelerle bisikletler yapmaya başladı. Çakmak’ın tasarladığı iki kişinin sürebildiği dört tekerlekli bisikletler, yoğun ilgi gördü. Yaz mevsiminde çocuklara Kuran kursu eğitimi veren Çakmak, bisikletlere binmelerine de izin verdi. Bu sayede camiye gelen çocuk sayısını arttıran Çakmak iki yılda dört tekerlekli iki pedallı 3, dört tekerlekli ortadan pedallı 1, üç tekerlekli ise 2 bisiklet yaptı. Bisikletlerin bazılarını beldedeki diğer imamlara ve çocuklara hediye etti. Çocukların dikkat dağılımının yetişkinlere göre daha çabuk olduğunu söyleyen Çakmak, bu sayede onların camiye olan ilgisini arttırdığını söyledi.

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