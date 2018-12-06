Bisikletini korumak için robotik kodlama öğrendi

Borusan Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu öğrencisi Doğa Çol, bisikleti için robotik kodlama öğrendi. Bisikletinin çalınmasından korktuğunu söyleyen Çol, “Bisiklet çalınması çocuklar için çok büyük hayal kırıklığı oluyor. Çalınmalarını önleyemesem de çalındıkları anda haberlerinin olması ile bu şekilde çözüm bulabileceğimi düşündüm” dedi. Bisikletin zincirlerinin kesilmesi halinde otomatik olarak sinyal gönderen bir sistem geliştiren Çol, “Sistem sayesinde hırsızlık halinde bluetooth ile cep telefonumuza uyarı sinyali gelecek. Bunun için pillerden oluşan elektrik devresi, kolayca bulunabilecek arduino kart ve telefon uygulaması yeterli. Bu sistem biraz geliştirilerek motosikletler için de kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ PROJELER

Çol’a diğer arkadaşları ile birlikte destek veren öğretmen Serpil Türsün Yıldız, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmek için projeler ürettiklerini söyledi. Yıldız, “Doğa’nın projesi bizi çok mutlu etti. Diğer öğrencilerimizde çeşitli projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Bir öğrencimiz pencerelerin kirlenmesinden sonra panjurların otomatik kapanmasını sağlayan, bir başka öğrencimiz gündüz olduğunda perdeleri açan, gece kapatan proje yaptı” dedi.

Uyarı sinyali geliyor

Doğa Çol’un projesiyle, bisikletin zincirlerinin kesilmesi halinde, cep telefonuna uyarı sinyali gelecek.