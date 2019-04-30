Bisikletlerden zehir çıktı

Polis ekipleri, Van- Erciş yolunda dün denetim yaptı. Yol kontrolünde, şüphe üzerine TIR sürücüsü durduruldu. Araçta, narkotik köpeği ‘Mamba’ ile detaylı arama yapıldı. TIR’ın dorsesinde yüklü 6 bisikletin gövdelerine gizlenen 4 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. Sürücü O.T. ise gözaltına alındı.