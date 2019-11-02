Bitcoin borsasında para kazanma vaadi ile 5 milyonluk vurgun yaptı

Çiftlik Bank vurgunu ile binlerce kişinin dolandırılmasının şoku sürürken, Aydın'da da benzer bir dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Adana'dan Aydın'a gelen Safiye Gökçe Yüce, tanıştığı kişilere bitcoin borsasında para kazandırma vaadinde bulundu. Müşterilerine ilk etapta yüzde 15-20 arasında kar payı dağıtan Yüce, bu şekilde ağına onlarca kişiyi düşürdü. Aralarında doktor, akademisyen, polis ve adliye çalışanlarının da olduğu 20 kişiden para toplayan Yüce, topladığı yaklaşık 5 milyon lira ile sırra kadem bastı.

TÜM BİRİKİMİNİ VERMİŞ

Arabasını satıp, adına kalan miras ve tüm birikimi olan 1 milyon 385 bin lirasını kadın dolandırıcıya kaptıran M.S, savcılığa başvurup Yüce'nin yakalanmasını istedi. Yüce'nin daha önce Denizli'de aynı yöntemle vatandaşları dolandırdığı, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçlarından sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Kolay yoldan para kazanmak için Safiye Gökçen Yüce'yi inanan ve tüm birikimlerini kaptıran mağdurlar, facebook'ta da 'Safiye Gökçen Yüce Mağdurları' adı altında bir sayfa açtılar.

(Yeni Asır)