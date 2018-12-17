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Bitkin halde bulunan yavru vaşak koruma altına alındı

Bingöl’de nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan yavru bir vaşak, bitkin halde bulunarak koruma altına alındı.

  • İHA
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Genç ilçesi Soğukpınar köyünde ikamet eden Ahmet Güven, yol kenarından topallayan yavru bir vaşak gördü. Vaşağı aracına koyan Güven, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı vaşak, kapsamlı bir muayene için Veteriner Hekim Ali Özden tarafından Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Fakültede yapılan muayene sonucu vaşağın herhangi bir yarasının bulunmadığı, bitkin olduğu belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edilen yavru vaşağa ileri derecede tektik yapılacağı ve bir süre gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

 

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