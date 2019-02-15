İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2782
  • 5,9746
  • 222.732
  • 102.129
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bitlis ve Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi

Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Tatvan ve Ahlat Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli olduğu bildirildi.

HAKKARİ 'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 15 Şubat Cuma ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seferler iptal edildi

Seferler iptal edildi

ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr

ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr

İki ilde eğitime kar engeli

İki ilde eğitime kar engeli

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi

'Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz'

'Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz'

Pompeo kaçamak cevap verdi

Pompeo kaçamak cevap verdi

'Her türlü saldırıya karşılık veririz'

'Her türlü saldırıya karşılık veririz'

Hariri'nin zor anları

Hariri'nin zor anları
 

POPÜLER HABERLER

NASA´nın Mars´taki uzay aracı 'öldü'

NASA´nın Mars´taki uzay aracı 'öldü'

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA