Bitlis ve Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi

Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Tatvan ve Ahlat Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli olduğu bildirildi.

HAKKARİ 'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 15 Şubat Cuma ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.