Bitlis'te 168 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 168 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adilcecaz ilçesindeki bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Soruşturma sürüyor
İhbarı değerlendiren ekipler, A.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 99 bakır, 63 gümüş , 5 altın sikke ve 1 kabartmalı çömlek kapağı olmak üzere 168 parça tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserlerle ilgili ev sahibi A.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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