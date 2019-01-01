Bitlis'te 2 gündür yağan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis merkezde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve araçlar kardan görünmez oldu. Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 90 personel, kapan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.