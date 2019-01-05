Bitlis'te 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi
Bitlis'te evde yapılan aramada 61 kilo 300 gram esrar bulundu.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki evde arama gerçekleştirdi.
Aramada 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.
Bir şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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