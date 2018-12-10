Bitlis’te bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kom Grup Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, bin 370 paket kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.