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Bitlis’te bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kom Grup Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, bin 370 paket kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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