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Bitlis'te iki köyün sakinleri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Bitlis'te daha önce aralarında husumet bulunan iki köyün sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada,1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay, bugün öğle saatlerinde eski hâl binasının yanında meydana geldi. Daha önce bilinmeyen bir nedenden aralarında husumut bulunan Çatalsöğüt ile Karaboy köyleri sakinleri kent merkezindeki  eski hâl binasında  karşı karşıya geldi. Aralarında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, silahlar ateşlendi. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri Torun İlice'ye (26) isabet etti. İlice, olay yerinde hayatını kaybederken, silahlı kavgada 9 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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