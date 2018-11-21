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Bitlis'te ilginç görüntü! Bulut tabakasını gören cep telefonuna sarıldı

Bitlis'te Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıradışı bulut tabakasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

  • DHA
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, görenleri şaşırttı.
 
KİMSE BİR ANLAM VEREMEDİ

 
Adilcevaz'da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıra dışı bulut tabakasını görenler şaşkınlık yaşadı.
 
VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARINA SARILDI
 
İlçe merkezinden rahatlıkla görünen ve gün batımına doğru gökyüzünde ortaya çıkan ilginç bulut görüntüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
 

 

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