Bitlis'te otomobilde 11 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'in polisin arama yaptığı otomobilde 11 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Dedektör köpek 'Irmak' ile yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş pet şişeler içerisinde 11 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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