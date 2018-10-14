Biz büyük bir aileyiz

Televizyon tarihine damga vurmuş Süper Baba, Yabancı Damat, Hayat Şarkısı gibi önemli yapımlarda rol alan, sesi ve oyunluğu ile kalplerimize dokunan usta oyuncu Seray Gözler ile TRT 1 ‘in ilgiyle izlenen, ‘Elimi Bırakma’ dizisinin, sabırlı, yardımsever, ailesine bağlı, olayları sevgiyle çözen babaannesi Feride Çelen ve iyi kalpli Şeker Teyzesi’ni konuştuk.

Seray Hanım, Feride Çelen rolüne nasıl hazırlandınız?

Feride Hanım yaşı büyük bir kadın olduğu için yorucu ve performansı yüksek, bıçak sırtı bir rol. Etrafımdaki o yaştaki insanlara baktım gözlem yaptım. Bir role çalışırken cebimden yemeyi asla düşünmem. Ben acı çeken bir oyuncuyum. Gece uykularım kaçar, çok çalışır, araştırırım. Kendimi sıfırlarım, yeni bir öğrenci gibi. Ama ben Feride’nin bu kadar çok sevileceğine inandım.

AİLENE, ÜLKENE SAHİP ÇIK

Elimi Bırakma’nın mesajı nedir?

Aile ve eğitim... Ülkene sahip çık, değerlerine sahip çık, ailene ve aşkına sahip çık. Kötülüklere tutsak olma diyoruz. Aile, benim için de çok önemli. Ben de evliyim bir çocuğum var. Ne olursa olsun başınıza ne gelirse gelsin, en son sığınacağın yer ailenizdir.

Sette genç oyuncularla çalışıyorsunuz. Yönlendiriyor musunuz?

Çalıştığım genç arkadaşlar sormadıkça karışmıyorum çünkü bir yönetmen var. Ama kendi öğrencilerime ders verirken yönlendirme yapıyorum. Elimi Bırakma ekibi çok iyi. Alp (Navruz) olsun Alina (Boz) olsun gerçekten uyumlu çalışıyoruz. İkisi de ellerinden gelenin en iyisi için gayret ediyorlar, ileride çok iyi yerlerde göreceğime inanıyorum. Saygıda kusur etmedikten sonra hiçbir sorun yok.

Usta bir oyuncu olarak genç oyuncu adaylarına neler söylemek istersiniz?

Karakter çıkarmak gerçekten çok önemli bir şey. Mış gibi yapmamak nefes ve diksiyonu çok iyi öğrenmeleri gerekir. İyi bir oyuncu olmak istiyorlarsa...

Feride Hanım ya da Şeker Teyze olmayı neden istediniz?

Bizden olan bir Feride var. Bizim geleneklerimiz bizim adetlerimiz ve en önemlisi hoşgörülüğümüz. Elimi Bırakma’da bunu gördüm. Feride ya da Şeker Teyze sayesinde bizden olanı seyircimize vermekten çok mutluyum. Kendi coğrafyamızı nasıl yadsıyabiliriz ki. Mümkün değil. Ben memleketimi çok seviyorum.

Babaanne Feride Çelen’in en çok nesini sevdiniz?

Gücünü sevdim. Maddi güç değil ama. İçerisindeki gücü. Sabırlı, öngörülü, hak yemeyen, yardımsever, inançlı… İdeal bir Türk kadını.

Ben kostümlerinizi çok beğeniyorum.

Çok dikkat ediyor setteki arkadaşlar. Giyinmekten çok mutluyum. Güzel tepkiler de alıyorum.

Babaanne, iş insanı Feride Çelen ile benzer yönleriniz var mı?

Evet benziyorum. Kalenderim, ileriye dönük bir şeyler öğrendiğim kesin. Ben de inşallah babaanne olacağım belki şimdiden Feride’den öğreniyorumdur. İnsanlığı, aile değerlerine verdiği önem, memleket sevgisi, olayları intikam değil sevgiyle çözmesi. Bunlar benzer yönlerimiz. Kavgayla değil sevgiyle problemlerini çözüyor. Feride mesajları ileten bir karakter aslında. Tatlı bir sert çok akıllı bir kadın.

ETRAFIMA ÇOK DUYARLIYIM

Yemek yapmaya meraklı mısnız?

Evet ben de sofra düzenini yemek yapmayı sevenlerdenim. Ama bu ara çok yoğun çalıştığım için pek fazla ilgilenemiyorum. Bazen rollerimi yemek yaparken çalışırım.

Kendinizi izler misiniz?

Evet izlerim bazen derim keşke şurada böyle yapsaydım diye… Gerçekten kaçınılmaz çünkü.

Türkiye’de kadın oyuncu olmak... Gençken popüler olan oyuncular biraz yaş ilerleyince popülerliğini yitiriyor diye düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz?

Çok güzel bir soru. Çünkü bir anda parlıyor ve star oluyorlar. Hiçbir zaman gelecekteki karakter oyunculuğunu düşünmeden kendini geliştiriyor. Hep orada kalacak zannediyor. Burada kaybediyorlar. Oyuncu olmanın zorlukları olabilir ama kendi adıma bu konuda şanslı bir oyuncuyum çünkü karakter oyuncusuyum.

Elimi Bırakma sokakta nasıl tepkiler alıyor?

Dizimiz gerçekten seviliyor ilgiyle izleniyor. Yanıma gelip Şeker Teyze ya da Feride Hanım hoşgeldiniz diyorlar. Demek ki Feride’yi seyircimize sevdirmişiz. Benim için en büyük ödül bu zaten.

Siz de Feride Hanım gibi etrafınıza duyarlı mısınız?

Çok duyarlıyım asla görmezden gelemem. Elimde değil yapamam.Ne oldum değil ne olacağımız önemli.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Aile ve birlik olmak çok önemli. Ülkemizin birliği ve beraberliği için bir arada olmak zorundayız. Dizimizde de bu konularla ilgili mesajlarımız olacak. Herkes bu ülkenin bir evladı olarak sorumlu bence. Biz büyük bir aileyiz. Başka bir bayrağımız var mı? Türkiye bizim hayatımız vatanımız. Bunu unutmamak gerekir, değerlerimizi korumak gerekir.