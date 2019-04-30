'Biz unuttuk, Batı, Mevlana’yı ders olarak okutuyor'

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Harward Üniversitesi, insanların mutluluğu için pozitif psikoloji dersi koymuş. Burada iyi insan nasıl olur, o öğretiliyor. Bu aslında Anadolu kültürü. Mevlana’yı almışlar, pozitif psikoloji dersi diye okutuyorlar. Biz bu değerleri unuttuk ama onlar bunu yeniden keşfettiler” dedi. Tarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 11.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen “Mutluluğun Önündeki Engeller” konulu söyleşiye katıldı.

BİLGİ EN ÖNEMLİ GÜÇ

Burada konuşan Tarhan, günümüzde artık paraya, makineye sahip olanın değil, büyük veriye sahip olanların dünyaya hükmettiklerine dikkati çekerek, “Ağır sanayi ve yüksek teknolojiyi kaçırdık ama şu anda bilgi teknolojileri dönemini kazanabiliriz. Bunun için bazı olaylara bakış açılarını yakalamamız gerekiyor” diye konuştu. Tarhan, Harward’ın, insanların mutluluğu yakalaması için pozitif psikoloji dersi koyduğunu, bu derste Hz. Mevlana’nın öğretilerini kullandıklarını ama adını vermediklerini söyledi. Tarhan, “Batıdaki mutluluk anlayışı, ‘Kendini mutlu et, mutluluk budur’ diyor ama bizde ne diyor? ‘Başkasını mutlu edersen, sen de mutlu olursun.’ diyor” şeklinde konuştu.