'Bizim amacımız hayat kurtarmak'

Projede, GPS sayesinde ambulansın gideceği yoldaki bütün kırmızı ışıklar yeşile dönerek yolda trafiğin önüne geçiliyor, hasta vakit kaybedilmeden hastaneye yetiştiriliyor. Ebral, “Bu tarz talihsiz olaylar herkesin başına gelebilir ve kimse böyle bir acı yaşamak istemez. Bizim amacımız insanların hayatını kurtarmak” dedi. Öğretmen Furkan Sayın ise “Projede ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğü olan ve acele yetişmesi gereken araçlardaki GPS sistemi, aracın nerede olduğunu bize bildirecek. Biz de o aracın istikametine göre trafik ışıklarını yeşil ışığa döndüreceğiz” diye konuştu.