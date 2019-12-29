İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
Yaşam

‘Bizim canımız sizin kanınızda’ 

Bursa’da yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut, lenf kanserini yenmek için uygun kök hücre bulunmasını bekliyor. Bulut: Eğer umudum sizdeyse lütfen umut olun.

29.12.2019  01:43 - Güncelleme: 29.12.2019  01:43

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Elif Azra Bulut,  3 ay önce öksürük ve nefes almada zorluk şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri teşhisi konuldu. Tedavisi süren Bulut, ilik nakliyle sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Bulut ailesinin, sevdiklerinin desteğiyle yüksek moralle hastalığa karşı çabaladığını söyledi. Tedavisinin olumlu seyrettiğini anlatan Bulut, “Şu anda vücudum kanserden tamamen temizlenmiş durumda. Böyle devam ederse ilik nakline geçeceğiz. Her şeyin sonuna kadar gideceğim” dedi.       

 VİCDAN ÇAĞRISI 

Sağlığına kavuşması için ilik nakli gerektiğini ifade eden Bulut, “Kardeşlerimden kan alındı ama uyuşmadı. Türkiye genelinde nakil havuzuna girdik. Eğer uyuşan olursa ve o kişi kabul ederse birbirimizi tanımamak şartıyla nakil yapılacak denildi. Ama henüz bir uyuşma çıkmadı. İnsanlara vicdan çağrısı yapıyorum. Bizim canımız sizin kanınızda. Yapılan bağış ile bir hayat kurtarılacak” diye konuştu. Kanseri yenen insanları duydukça mutlu olduğunu ifade eden Bulut, ‘Eğer umudum sizdeyse lütfen umut olun’ dedi. Bulut, sağlığına kavuşup eğitimini sürdürmeyi istediğini anlatarak, “Tıbbi kariyerim açısından hematoloji bölümüne yöneldim. Eğer olursa en iyisi olacak. Görmüş geçirmiş birisi olarak en iyisi olacağımı düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar
Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir
Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir

Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi
Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi
Dünyaca ünlü isim siparişi verdi

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.