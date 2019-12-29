29.12.2019 01:43 - Güncelleme: 29.12.2019 01:43

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Elif Azra Bulut, 3 ay önce öksürük ve nefes almada zorluk şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri teşhisi konuldu. Tedavisi süren Bulut, ilik nakliyle sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Bulut ailesinin, sevdiklerinin desteğiyle yüksek moralle hastalığa karşı çabaladığını söyledi. Tedavisinin olumlu seyrettiğini anlatan Bulut, “Şu anda vücudum kanserden tamamen temizlenmiş durumda. Böyle devam ederse ilik nakline geçeceğiz. Her şeyin sonuna kadar gideceğim” dedi.

VİCDAN ÇAĞRISI

Sağlığına kavuşması için ilik nakli gerektiğini ifade eden Bulut, “Kardeşlerimden kan alındı ama uyuşmadı. Türkiye genelinde nakil havuzuna girdik. Eğer uyuşan olursa ve o kişi kabul ederse birbirimizi tanımamak şartıyla nakil yapılacak denildi. Ama henüz bir uyuşma çıkmadı. İnsanlara vicdan çağrısı yapıyorum. Bizim canımız sizin kanınızda. Yapılan bağış ile bir hayat kurtarılacak” diye konuştu. Kanseri yenen insanları duydukça mutlu olduğunu ifade eden Bulut, ‘Eğer umudum sizdeyse lütfen umut olun’ dedi. Bulut, sağlığına kavuşup eğitimini sürdürmeyi istediğini anlatarak, “Tıbbi kariyerim açısından hematoloji bölümüne yöneldim. Eğer olursa en iyisi olacak. Görmüş geçirmiş birisi olarak en iyisi olacağımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.