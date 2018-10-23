Bizim Toptan’ın müşteri sayısı yılın ilk 9 ayında yüzde 33 artışla 1 milyonu aştı

Bizim Toptan’ın Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin 2018’in ilk dokuz ayında elde ettiği toplam satış geliri 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 32,1’lik oranda artışla 2,1 milyar TL’den 2,7 milyar TL’ye yükseldi.

Müşterisinin her zaman yanında ve destekçisi olan Bizim Toptan, hem kurumsal, hem bireysel müşteri sayısındaki artışla yılın ilk dokuz ayında geçen yılki 889 bin müşteriden, 1 milyon 180 bini aşkın müşteriye ulaştı.

Şirket son bir yıldır satış stratejisinde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda, tüm kârlılık oranları üzerinde olumlu sonuçlar elde etti:

FAVÖK tutarı ilk dokuz ayda 98,9 milyon TL; FAVÖK marjı ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Bizim Toptan’ın 2018’in dokuz aylık döneminde net kârı 14,7 milyon TL’ye ulaştı.

Enflasyonla topyekün mücadeleye destek

“Ticarete Toptan Destek” kampanyası ile Eylül ayından bu yana müşterilerine, uygun fiyatlarına ek destek kampanyaları yapan Bizim Toptan, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında birçok ürününde de ayrıca yüzde 10’un üzerinde indirime gitti.

SEÇ Marketlere destek sürüyor

En avantajlı fiyatlar ve kampanyalarla ticaretin her zaman yanında olan Bizim Toptan, iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Marketler ile de geleneksel kanalı desteklemeye devam etti. Bu kanaldan yapılan alışverişin tutarı, ilk dokuz ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 oranında artarak 198,4 milyon TL’ye ulaştı.

Bizim Toptan Satış Mağazaları hakkında:

2001 yılında 14 mağaza ile faaliyetlerine başlayan Bizim Toptan Satış Mağazaları, 69 ilde 175 mağazasıyla, Cash & Carry (“Organize Toptan Ticaret”) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır. Şirket gıda, alkolsüz içecek, tütün mamulleri, temizlik, kişisel bakım, kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde, Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu ve uluslararası firmalarla birlikte, saygın ve ticari itibarı yüksek firmaların da markalı ve tüketici nezdinde bilinirliği yüksek ürünlerinin hızlı tüketim sektöründe, yaygın müşteri ağına toptan satışını yapmaktadır. Şirket’in ana müşterileri toptancılar, tüccarlar, bakkallar, marketler, süpermarketler, ihtisaslaşmış perakendeciler, HoReCa (Otel, restoran ve kafeler) ve kurumsal şirketlerden oluşmaktadır. Bizim Toptan, müşterilerine ülke genelinde yaklaşık 4700 lider marka ve özgün marka çeşitleriyle toptan satış gerçekleştirmektedir. Bizim Toptan, Borsa İstanbul’da BIZIM koduyla işlem görmektedir. Seç Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları’nın 2014 yılında bünyesine kattığı ve ana tedarikçisi olduğu iş ortaklığı modelidir. Seç Marketler’in işleyişi, Bizim Toptan’ın sahip olduğu geniş ürün portföyü ve satın alma gücü ile sistem kapsamındaki marketlere avantajlı fiyatlardan mal ve hizmet sunulması temeline dayanmaktadır.