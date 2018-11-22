Black Friday indirimleri internet alışverişi nasıl yapılacak? 2018 Güvenli internet siteleri indirimli Black Friday markaları hangisi? İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır? Mağazaların büyük indirimler yaptığı Black Friday listesinde hangi markalar var? Black Friday 2018 Türkiye indirim günlerinde internet üzerinden dolandırıcıların tuzağına düşmemek için nelere dikkat edilmeli? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. Türkiye'de 23 Kasım'da uygulanacak olan Black Friday indirim günleri yaklaştı. Milyonlarca kişinin kendini bir alışveriş furyasına kaptırdığı Black Friday’de, kullanıcıların kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirmek için fırsat kollayan siber korsanlara karşı dikkat etmelidir. Online alışveriş sitelerinin büyük indirimler yapması nedeniyle alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Black Friday için siber saldırganlar da gün sayıyor. Mağazaların büyük indirimler yaptığı Black Friday’a sayılı saatler kaldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok markanın çeşitli indirimler yaptığı Black Friday bu yıl 23 Kasım tarihine denk geliyor. Büyük indirimlerin yapıldığı Black Friday’de kullanıcıların her zamankinden daha dikkatli olmaları gerektiğini konusunda uyaran küresel siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs, bugünlerde online alışveriş yapacaklara şu tavsiyelerde bulundu:

Black Friday (Kara Cuma) yaklaşırken dünyanın dört bir yanında mağazalar müşterileri çekmek için fiyat indirme yarışına giriyor. Ama bu indirim dönemi göz korkutucu da olabilir veya alnınızın teriyle kazandığınız maaşınızı ihtiyacınız olmayan ve hatta istemediğiniz ürünlere harcamanıza yol açabilir. Aynı zamanda üresel siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs, bugünlerde online alışveriş yapacakların dikkat etmesi gereken konular arasında.

1- Black Friday temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen e-postaların adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.







SAHTE UYGULAMALARA DİKKAT



2- Sahte uygulamalardan korunmak için mağazanın web sitesini ziyaret ederek uygulamaya bağlantı verip vermediğine bakın. Sahte Black Friday uygulamalarından korunmanın en kolay yolu, mobil tarayıcınızdan mağazanın resmi web sitesine giderek uygulamaya bağlantı verip vermediğini kontrol etmektir. Birçok mobil tarayıcı, eğer bir web sitesinin halihazırda bir uygulaması varsa, üst veya alt kısımda sayfayı uygulamada açmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj verir.



3- Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Doğrudan marka tarafından duyurulan fırsatlara güvenin. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.



ADRES ÇUBUĞUNDA BUNU ARAYIN



4- Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.



5- Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.



6- Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.



7- Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.



EKSTRENİZİ KONTROL EDİN



8- Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.



9- İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.



10- Birden fazla platformda bulunan cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi zararlı yazılımlara karşı korumak için geliştirilmiş, bilinen ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın.

ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alışveriş uzmanı Samantha Fenwick'ın Black Friday (Efsane Cuma) tavsiyeleri şöyle:



1. Araştırın



İnternete girin ve ihtiyacınız olan ürünlerin fiyatlarını öğrenin.



En iyi fiyatların bulunduğu mağazalara gidin ve böylece kalabalıklar arasında boşa vakit kaybetmeyin.





İndirimden önce ürünün fiyatının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Dükkanın açılış saatleri nedir? Dışarı çıkmadan ihtiyacınız olan her şeyi öğrenin







Böylece dikkatiniz de daha az dağılacaktır.



2. İade politikasını araştırın



Aldığınız ürünlerin iade imkanı mağazaya ve ürüne göre değişiklik gösterir, bu yüzden ürünü satın almadan önce bunu öğrenin.



Mağazadan aldığınız her ürünü iade edemiyor olabilirsiniz.



Fikriniz değişirse ne olacak?







Fakat belli bir iade politikası varsa, mağaza buna uymak zorundadır.



3. Bir hevesle alışveriş yapmayın



İnsanlar indirim döneminde ucuzlayan tüm ürünleri alma eğilimi hisseder.



Fakat o durumda gerçekten bir tasarruf yapıp yapmadığınızı veya ürünü gerçekten beğenip beğenmediğinizi sakin kafayla düşünmek gerekir.





Acele işe şeytan karışır - bir anlık kararla ürün almak hiçbir zaman iyi değildir







Kendinize sorun: Bu ürünü hemen kullanmaya başlayacak mıyım? Yoksa bir dolabın köşesinde bir daha gün yüzü göreceği günü mü bekleyecek?



Aldığınız bir kıyafetse deneyin, sonrasında da bir çay için. Çayınız bittiğinde hâlâ ihtiyacınız varsa o zaman alın.



4. Rahat kıyafetler giyinin



Deneme kabinlerine her giriş ve çıkışınızda ayakkabılarınızı bağlamak kadar kötü bir şey yoktur.





Pratik olun, birden fazla kıyafet deneyecekseniz, kolay çıkarabileceğiniz kıyafetler giyin







5. En büyük indirimlerin bir kısmı pahalı, özel tasarım ürünlerde olacaktır



Bu tip ürünler genelde diğer ürünler kadar sık indirime girmez.





Lüks ürünler almak istiyorsanız bu dönemdeki indirimleri takip edin







Bu yüzden, eğer lüks bir çanta veya özel tasarım bir ayakkabı almak istiyorsanız bu dönem sizin için iyi bir dönem olabilir.





Kondisyonunuzu koşuya çıkarmışçasına planlayın







6. Yanınıza bir şişe su alın



Dışarda hava soğuksa mağazaların içinde ısıtma sistemleri daha fazla çalışacaktır. Işıklardan kaynaklanan ısıyı da düşününce su kaybedeceksiniz.



Yanınıza suyun yanı sıra atıştırmalık yiyecekler almak iyi bir fikir olabilir.





İstediğiniz ürünü bulmak tenha bir mağazada daha kolaydır







7. Kalabalıkların önüne geçmek için erken saatlerde gidin



Alarmınızı kurun.



Mağazaların açılış saatini kontrol etmeyi unutmayın. Bazı mağazalar indirim dönemlerinde açılış saatlerinde değişikliğe gidebiliyor.



Alışveriş yapmayı çok seven biri olmasanız bile anın tadını çıkarın



8. Tadını çıkarın



Ödevinizi yapar ve bütçenizi aşmazsanız Black Friday indirimleri sizin için kabusa dönmez.