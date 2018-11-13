Black Friday ne zaman 2018 Black Friday (Kara Cuma) nedir indirimleri neler

Black Friday ne zaman 2018 (Kara Cuma) Black Friday indirimleri neler hangi güne denk geliyor? Milyonları ilgilendiren alışveriş çılgınlığı Black Friday 2018’e sayılı günler kaldı. Peki Black Friday nedir ne zaman kutlanmaya başlandı? Black Friday indirimleri neler? 2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak. Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Kara Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Bu etkinlik, Amerika’da her yıl Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü yapılır. Mağazalar kapılarını sabahın çok erken saatlerinde açarlar ve gecenin geç saatlerine kadar %90’lara varan fiyat indirimleriyle hizmet verirler. Mağazaların sabahın erken saatlerinde açılması nedeniyle insanlar bir önceki geceden mağazaların önünde kamp yaparlar. Türkiye’de mağazalar ve firmalar açılış-kapanış saatlerinde buna uymasalar da yaklaşık olarak aynı oranda indimler görülür. Dünyada genel olarak talep gören Kara Cuma etkinliği ise ABD’de kutlanan Black Friday günüdür. Bu günde dünyanın önde gelen perakendecileri önemli indirimler yaparlar. İşte Black Friday hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak. Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Kara Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Bu etkinlik, Amerika’da her yıl Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü yapılır. Mağazalar kapılarını sabahın çok erken saatlerinde açarlar ve gecenin geç saatlerine kadar %90’lara varan fiyat indirimleriyle hizmet verirler. Mağazaların sabahın erken saatlerinde açılması nedeniyle insanlar bir önceki geceden mağazaların önünde kamp yaparlar. Türkiye’de mağazalar ve firmalar açılış-kapanış saatlerinde buna uymasalar da yaklaşık olarak aynı oranda indimler görülür.

BLACK FRIDAY GÜNÜ NE TÜR İNDİRİMLER BULABİLİRİM?

Black Friday günü ortalama olarak fiyatlarda % 55'e varan indirimler bulunur. Gerçek bir pazarlık avcısı, bazı ürünleri tek bir dolara alma fırsatına bile sahip olabilir!

ÜLKEMİZDEKİ ETKİNLİKLER DE ARTIYOR

Özellikle son yıllarda, ülkemizdeki Black Friday etkinliklerinin sayısı da artmış durumda. Black Friday nedir, ne değildir bilen pek fazla yok ama bu günde etiketlerin hayli aşağı düştüğü bir gerçek. Zaten bizi ilgilendiren kısmı da bugünde önemli indirimlerin olması. Yoksa Şükran günüymüş, sonrasıymış, bizleri pek ilgilendirmiyor.Bu kapsamdaki indirimlerin özellikle oyunculara yaradığını söylemek mümkün. Çünkü Steam, PS Plus ve Xbox Live’daki indirimlere dijital olarak erişmek çok daha kolay. Örneğin şu aralar PS Store’da çok makul indirimler mevcut.Kara Cuma henüz ülkemizde tam anlamıyla bir etkinliğe dönüşmüş değil. Fakat şehirlerde artan AVM sayısı, bu etkinliğin daha da yaygın hale gelmesini sağlayacak şekilde.

KARA CUMA, ŞİDDETİ DE BERABERİNDE GELDİ

Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD’deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.

AMERİKA DIŞINDA BAŞKA ÜLKELERDE DE VAR

Aslında Black Friday ilk olarak Amerika’da kutlanmaya başlanmış. Fakat sonrasında bu günü İngiltere ve Kanada’da kutlamaya başlamıştır. Fakat İngiltere ve Kanada’nın Black Friday olarak adlandırdıkları tarih, ABD’ninkinden farklıdır.Dünyada genel olarak talep gören Kara Cuma etkinliği ise ABD’de kutlanan Black Friday günüdür. Bu günde dünyanın önde gelen perakendecileri önemli indirimler yaparlar. Özellikle Amerika’da bazı mağazalar, ürünlerini maliyetine satarak yoğun talep görürler.Son yıllarda ülkemizde de bazı mağazalar Kara Cuma ismi altında çeşitli etkinlikler yapmakta. Elbette bu etkinliklerin, Amerika’daki gibi büyük oranda olduğunu söyleyemeyiz. Fakat yine de normal zamana göre daha fazla indirimin olduğu söylenebilir.

Black Friday' nedir?

1932 yılında yılbaşı (Noel)'in alışveriş sezonu için bir başlangıç olarak görülen Black Friday'de ABD'de bir alışveriş çılgınlığı başlar. Çok erken saatlerde açılan mağazalar, yoğun bir günün ardından geç saatlerde kepenk kapatır.

Resmi tatil olmayan Blac Friday günü sadece ABD'de değil, Kanada ve İngiltere'de de kutlanıyor. İnternet üzerinden de Black Friday için özel kampanyalar düzenleniyor.

Türk kültüründe yeri olmayan Black Friday, 23 Kasım Cuma günü ABD'de kutlanıyor.

Black Friday ismi nereden geliyor?

1932'den bu yana kutlanan Black Friday, 1961 yılına kadar bu isimle anılmıyordu. Ancak 1961'de meydana gelen yoğun trafik kazaları, mağazalarda yaşanan aşırı izdiham ve şiddet olayları sebebiyle bu şekilde anılmaya başlandı.

Tüm dünyada beklenen Black Friday için pek çok mağaza özel indirimlere gidiyor. Bu indirimden yararlanmak isteyen halk mağazalara akın ediyor. Bazı senelerde bu indirim insanların gözünü hırsla kaplıyor. Çoğu zaman büyük yaralanmalarla sonuçlanan şiddet içerikli olaylar yaşanıyor. Black Friday, insanların alışveriş çılgınlığını gözler önüne seriyor.