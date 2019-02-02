BM heyetinden Göbeklitepe daveti

Egger başkanlığındaki BM heyeti, Şanlıurfa’da “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri’ni ziyaret etti. Göbeklitepe’den övgüyle bahseden Egger “Göbeklitepe ile ilgili dünya insanlarına vermek istediğim mesaj şudur; burası benzersiz ve eşsiz bir yer, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim” dedi. Egger şöyle konuştu: Özellikle kazı alanına bayıldım, oldukça etkileyici yapılar var. Bu yer, Türkiye’nin zengin kültürel mirasının kanıtı ve en net göstergesidir. Burası toplumların aslında düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu bize öğretiyor.