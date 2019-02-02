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BM heyetinden Göbeklitepe daveti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Mirjana Spoljaric Egger, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Göbeklitepe’nin benzersiz ve eşsiz bir yer olduğunu belirterek, herkesin burayı görmesi gerektiğini söyledi.

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Egger başkanlığındaki BM heyeti, Şanlıurfa’da “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri’ni ziyaret etti. Göbeklitepe’den övgüyle bahseden Egger “Göbeklitepe ile ilgili dünya insanlarına vermek istediğim mesaj şudur; burası benzersiz ve eşsiz bir yer, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim” dedi. Egger şöyle konuştu: Özellikle kazı alanına bayıldım, oldukça etkileyici yapılar var. Bu yer, Türkiye’nin zengin kültürel mirasının kanıtı ve en net göstergesidir. Burası toplumların aslında düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu bize öğretiyor.

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