BM heyetinden Göbeklitepe daveti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Mirjana Spoljaric Egger, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Göbeklitepe’nin benzersiz ve eşsiz bir yer olduğunu belirterek, herkesin burayı görmesi gerektiğini söyledi.
Egger başkanlığındaki BM heyeti, Şanlıurfa’da “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri’ni ziyaret etti. Göbeklitepe’den övgüyle bahseden Egger “Göbeklitepe ile ilgili dünya insanlarına vermek istediğim mesaj şudur; burası benzersiz ve eşsiz bir yer, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim” dedi. Egger şöyle konuştu: Özellikle kazı alanına bayıldım, oldukça etkileyici yapılar var. Bu yer, Türkiye’nin zengin kültürel mirasının kanıtı ve en net göstergesidir. Burası toplumların aslında düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu bize öğretiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.