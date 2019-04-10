14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6977
  • 6,4111
  • 239.232
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Böbreklerinden 'geyik boynuzu' şeklinde 500'den fazla taş çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla bir hastanın böbreklerinden geyik boynuzu şeklinde 500'den fazla taş çıkarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine bel ağrısı ve diğer şikayetlerle başvuran Bayramiç Kapalı Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Cahit Erol'un her iki böbreğinde geyik boynuzu (staghorn) şeklinde taşlar olduğu saptandı.

Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından hastanın acilen ameliyata alınmasına karar verildi.

Opr. Dr. Muhammed Maşuk Okumuş tarafından 1 santimetrelik kesiler açılarak yapılan operasyon ile Erol'un böbreklerinden 500'den fazla taş çıkarıldı.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak 2003 yılında rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurduğunu söyledi.

Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde böbreklerinde geyik boynuzu şeklinde taşlar tespit edildiğini ifade eden Erol, "Doktorum bana muayeneden sonra nasıl durabildiğimi sordu. Hiç rahatsızlık duymadığını söyledim. Geçtiğimiz günlere kadar da yoktu herhangi bir aşırı rahatsızlığım. Fakat idrardan kan gelmeye başlayınca çok korktum ve Ezine Devlet Hastanesine gelerek doktorumuza muayene oldum. Doktorum acilen ameliyat olmam gerektiğini belirtti." dedi.

Ameliyatının 2 Nisan'da yapıldığını ve sağlığına yeniden kavuştuğunu anlatan Erol, "Çok şükür sağlığıma kavuşarak taburcu oldum. Ameliyatımdan önce böbreklerimde bu kadar çok taş olacağını tahmin etmiyordum. Görünce çok şaşırdım ve şok oldum. Neredeyse vücudumda bir maden ocağı taşıyormuşum. Allah kimseye göstermesin. Ben çok şükür kurtuldum." diye konuştu.

Opr. Dr. Okumuş ise başarılı bir ameliyat ile hastanın sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Yaptığımız muayene ve tetkikler neticesinde hastamızın her iki böbreğinde geyik boynuzu şeklinde taşlar saptadık ve hastaya acilen operasyon önerdik. Her iki böreğinde de bu taşlardan tespit ettiğimizden iki seans operasyon yaptık." şeklinde konuştu.

Her iki böbreğe de kapalı operasyon uyguladıklarını dile getiren Okumuş, "Ameliyatımızı gerçekleştirdikten sonra çıkan 500'den fazla taşı görünce ben de çok şaşırdım. Bu kadar çok taşa daha önce hiçbir ameliyatımda rastlamadım. Benim için bir ilk oldu. Bu tür kapalı ameliyatlar genellikle büyük devlet hastanelerinde yapılıyor. Ezine Devlet Hastanemizde de bu tip ameliyatı gerçekleştiriyor olmamız bizim için ayrıca gurur verici bir durum." ifadesini kullandı.

Kadın motosikletli beton mikseri altında kaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi var'

'Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi var'

Şaşkına çevirdi! Hepsi 'geyik boynuzu' şeklinde

Şaşkına çevirdi! Hepsi 'geyik boynuzu' şeklinde

Bakan Selçuk'tan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan duygulandıran şiir

Başkan Erdoğan'dan duygulandıran şiir

Türkiye ve Katar'dan ortak tatbikat

Türkiye ve Katar'dan ortak tatbikat

Canlı yayındaki korkunç itirafın ardından yeni gelişme!

Canlı yayındaki korkunç itirafın ardından yeni gelişme!

Türkiye'ye büyük övgü

Türkiye'ye büyük övgü

Mahkemeden Koray Çalışkan hakkında flaş hapis kararı

Mahkemeden Koray Çalışkan hakkında flaş hapis kararı
 

POPÜLER HABERLER

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen´de de başladı

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen´de de başladı

O ülke süpermarketlere 6 ay zam yapmayacak

O ülke süpermarketlere 6 ay zam yapmayacak

Bilim insanlarından gizemli duyuru: Bugün açıklanıyor!

Bilim insanlarından gizemli duyuru: Bugün açıklanıyor!

Dev yatırım! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Dev yatırım! Türkiye'nin en büyüğü olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA