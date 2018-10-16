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Bodrum'da 12 mülteci deniz ortasında yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası'na kaçmak isteyen 12 mülteci deniz ortasından kıskıvrak yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Akyarlar koyundan denize açılan 12 mülteci “Cizar” isimli fiber tekneyle İstanköy Adası'na geçmek istedi. Uluslararası suya 1 mil kala Türk Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede 12 mülteci yakalandı. Aralarından kadın ve çocuklarında olduğu mülteciler Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Kimlik tespiti yapan ekipler, mültecilerin Afgan ve Filistin uyruklu olduğunu belirledi. Sahil Güvenlikteki işlemlerinin ardından mülteciler, Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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