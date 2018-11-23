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Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan tekne ile Yunanistan adalarına kaçma girişimindeki 20 düzensiz göçmen, bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

  • İHA
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 Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezinden sabah saatlerinde yapılan ihbarda Bitez Mahallesi açıklarında ‘Kerim Tekin-1’ isimli teknede düzensiz göçmenlerin olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede yapılan aramada 20 düzensiz göçmen yakalandı. Bir Cezayir, 6 Filistin, 13 Somali uyruklu (11 erkek, 6 kadın, 2 erkek ve 1 kız çocuğu) Bodrum Limanı'na teslim edildi. Yakalanan 20 düzensiz göçmenin, yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekleri açıklandı.

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