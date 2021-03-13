Bodrum'da çöplük yangını

AA 13 Mart 2021 Cumartesi 21:31 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:31

Muğla'nın Bodrum ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Müskebi Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki ağaç dalları ve inşaat atıklarının toplandığı alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Belirtilen bölgeye gelen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılma tehlikesi bulunan yangına müdahale etti.

Çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yapıldı. Bu sırada polis ve zabıta ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.