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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri Irak uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

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Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiği grubu yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelden çıkan, içerisinde yabancı uyrukluların da olduğu iki aracı takibe aldı. Araçlar, İçmeler mevkisinde durduruldu. Her iki araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada can yelekleri, tekne için kullanılan materyaller ile benzin bidonları ele geçirildi. Düzensiz göçmenleri yurt dışına geçirmeye çalıştıkları belirlenen biri Irak, 4'ü Türk vatandaşı B.S.K, M.E.B, Y.K, Y.T. ve B.M.A. gözaltına alındı. Biri kadın 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı yapma" suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonda yakalanan 8 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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