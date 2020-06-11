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Yaşam

Bodrum'da kamyonet karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Bodrum'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin karşı şeride geçerek çarpıştığı otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA11 Haziran 2020 Perşembe 20:40 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 20:40
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Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bodrum- Milas yolu Çamlıkyol ayrımında meydana geldi. Zafer Karaağaç (23) yönetimindeki 48 VA 962 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Erdoğan Çakırsu'nun (55) kullandığı 48 KR 811 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Erdoğan Çakırsu, Muzaffer Tepek (62) ile Zafer Karaağaç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Çakırsu, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla çıkarıldı. 3 yaralı sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakırsu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

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