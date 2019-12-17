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Yaşam

Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında yılbaşı süslemesi yapan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

17.12.2019  23:53 - Güncelleme: 17.12.2019  23:53
Alınan bilgiye göre, Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin ek binasının olduğu bölgede, vinç ile bölgede yılbaşı için süsleme ve reklam giydirme çalışması yapılırken vincin sepetinin fazla uzatılması sonucu iş makinesi dengesini kaybetti.
 
Kazada vincin sepeti yaklaşık 60 metreden yere çakıldı. Bu sırada iş makinesinin üzerinde olan Sefer Akdaş, Ünal Topuz, Serdar Karatabak ve ismi henüz tespit edilemeyen bir işçi zemine düştü. Vincin kamyonu ise yaklaşık 20 metre aşağıya uçtu.
 
Kaza esnasında büyük panik yaşanırken, yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Olayda Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ünal Topuz, Serdar Karabatak ve ismi henüz tespit edilemeyen kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
 

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