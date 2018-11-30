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Bodrum'daki sel Bizans mezarlarını ortaya çıkardı

Bodrum’da meydana gelen sel faciasının ardından suların çekilmesiyle birlikte tarihi eserler de ortaya çıkmaya başladı.

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Bodrum’da meydana gelen selin ardından Bodrum merkez mahalleleri başta olmak üzere, Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinde yol temizleme çalışmaları başladı. Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi'nde temizlik yapan işçiler göçük olan yol kenarını temizlerken Bizans dönemine ait lahit mezarlarıyla karşılaştı. İşçiler ilk olarak polise, daha sonra da Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müze yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yetkililer gelene kadar çevrede güvenlik önlemi aldı. Lahit mezarın bulunduğu bölgeye gelen Müze Müdürü Tayfun Selçuk hızlı bir şekilde kazı başlattı. Kırılan parçaları toplayan arkeologlar kazı çalışmasına başladı.

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