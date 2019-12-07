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Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 'Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında YHT'lerin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, seferlerine başlayacak.' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi'nin yarından itibaren yeniden seferlerine başlayacağını bildirdi.
 
Turhan, AA muhabirine, bakanlık olarak vatandaşların her türlü seyahat ihtiyaçlarını dikkatle takip ettiklerini ve sadece YHT'ler değil, konvansiyonel hatlarda da yeni trenlerle yeni hizmetler başlattıklarını söyledi.
 
Bakanlığa bağlı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün hizmet yelpazesini ve kalitesini her geçen gün genişlettiğini belirten Turhan, ekim ayında Göller Ekspresi'nin hizmete girdiğini, Dünya Engelliler Günü öncesi engelli vatandaşların eli ayağı olacak Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamasının başlatıldığını hatırlattı.
 
Turhan, ilk YHT'nin hizmete girdiği 2009'dan bu yana 52,4 milyon yolcu taşındığı bilgisini vererek, bu trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işleyen ana hat ve bölgesel trenlerin de hatırı sayılır miktarda yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.
 
Vatandaşların ulaşım taleplerini imkanlar ölçüsünde yerine getirerek, hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Turhan, bu amaç doğrultusunda 1 Şubat 2013'te seferlerine ara verilen Boğaziçi Ekspresi'nin yeniden hizmet sunması için çalışma yaptıklarını dile getirdi.
 
Bakan Turhan, "Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında YHT'lerin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, 8 Aralık'tan (yarından) itibaren seferlerine başlayacak." dedi.
Yolculuk yaklaşık 6 saat sürecek
 
Boğaziçi Ekspresi'nin sefer saatlerine ve yolculuk süresine ilişkin de bilgi veren Turhan, şunları kaydetti:
 
"Gündüz işletilecek Boğaziçi Ekspresi ile seyahat süresi yaklaşık 6 saat olacak. Ankara'dan saat 08.15'te kalkacak tren, Arifiye'ye 14.27'de varacak. Arifiye'den ise 15.30'da hareket edecek tren, Ankara'ya 21.34'te ulaşacak. 240 yolcu kapasitesi bulunan Boğaziçi Ekspresi, 4 pulman vagondan oluşacak. YHT'lerin durmadığı büyüklü küçüklü 16 gar ve istasyonda yolcu bindirip indirecek ekspresin, talebin çok olması halinde yolcu kapasitesi artırılacak."
 
Pazar günü ilk seferin Ankara'dan başlayacağını belirten Turhan, "Konforlu ve keyifli yolculuk sunacak olan Boğaziçi Ekspresi'nin en uzak mesafe ücreti 55 lira olarak belirlendi." dedi.

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