Boğaziçi Film Festivali'nin etkinlikleri de güçlü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, THY, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla ve Kurumsal İş Ortağı TRT, Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı, İletişim Sponsoru TV+’ın destekleriyle düzenlenen 6. Boğaziçi Film Festivali, 24 Ekim Cuma günü başlıyor.

Türkiye ve dünya sinemasının en son ve başarılı yapımlarını İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak 6. Boğaziçi Film Festivali’nin etkinlikleri de heyecan uyandırıyor. Sergei Loznitsa, Bent Hamer ve Paulo Branco gibi usta sinemacıların deneyimlerini paylaşacakları master class’ların yanı sıra, aralarında Belçim Bilgin, Mert Fırat, Ömer Faruk Sorak, Zeynep Atakan’ın da bulunduğu oyuncu, yönetmen ve yapımcılarla gerçekleşecek söyleşiler de sinemaseverlerin ilgisini bekliyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, Soho House İstanbul, Akademi Beyoğlu ve Cezayir’de gerçekleşecek olan etkinliklere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Başvuruların festivalin web sitesinden yapıldığı 6. Boğaziçi Film Festivali etkinlikleri ise şöyle:

AÇILIŞ TÖRENİ

6. Boğaziçi Film Festivali’nin açılış gecesinde Sergei Loznitsa’ya Onur Ödülü verilecek. Ayrıca “Old Man and The Gun” filminin de gösterimi yapılacak.

TARİH: 26 EKİM 2018, CUMA SAAT: 19.30 YER: GRAND PERA EMEK SAHNESİ

SÖYLEŞİ: SİNEMADA YAPIM DAĞITIM VE İLETİŞİM SÜREÇLERİ

MODERATÖR: EMRAH KILIÇ

KONUŞMACILAR: CEMİL YAVUZ (TRT), SERDAR CAN (CGV MARS), BARIŞ ZAVAROĞLU (TV+)

Sinema sektörümüzdeki önemli aktörler ile bilgilendirici ve keyifli bir sohbet ederken, bu yıl festival kapsamındaki desteklerinden yola çıkarak sinemamızdaki yapım, dağıtım ve iletişim süreçlerini de konuşacağız.

TARİH: 27 EKİM 2018, CUMARTESİ SAAT: 17.00 YER: AKADEMİ BEYOĞLU

SÖYLEŞİ: OYUNCU YÖNETİMİ

MODERATÖR: İREM ŞENTÜRK

KONUŞMACILAR: BELÇİM BİLGİN, MERT FIRAT, ÖMER FARUK SORAK

Sinema sektörümüzdeki önemli aktörler ile bilgilendirici ve keyifli bir sohbet ederken, Oyuncu kimdir? Yönetmen ve oyuncu ilişkisi nasıl kurulur? Doğru karakter ve oyuncu performansına nasıl ulaşılır gibi sorulara, Belçim Bilgin, Mert Fırat ve yönetmen Ömer Faruk Sorak ile kendi tecrübeleri üzerinden cevaplar arıyoruz.

TARİH: 28 EKİM 2018, PAZAR SAAT: 11.00 YER: YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT

MASTERCLASS: SERGEI LOZNITSA

Dünya ve Ukrayna Sinemasının önde gelen isimlerinden olan Sergei Loznitsa ile özellikle son filmleri, Donbass, Victory Day ve The Trial üzerine konuşurken, yönetmenin tecrübelerini ve sinemaya dair düşüncelerini de öğrenme fırsatı bulacağız.

TARİH: 28 EKİM 2018, PAZAR SAAT: 14.00 YER: SOHO HOUSE BÜYÜK SALON

SÖYLEŞİ: SENARYO YAZIMININ İLKELERİ

MODERATÖR: SELİN TUNÇ

KONUŞMACILAR: MASSIMILIANO NARDULLI, GIOVANNI ROBBIANO, SUZANNE PRADEL

Senaryo hakkındaki temel ilkelerden başlayarak, senaryo nedir ne değildir? senarist kimdir? Senaryo teknikleri nelerdir gibi konular üzerine uzman isimlerle birlikte sohbet ediyoruz.

TARİH: 29 EKİM 2018, PAZARTESİ SAAT: 13:00 YER: CEZAYİR BÜYÜK SALON

SÖYLEŞİ: PROJE GELİŞTİRME PLATFORMLARI: PACK & PITCH

KONUŞMACILAR: MATTHIEU DARRAS (TFL), HANNA ATALLAH (PLB), HAYET BENKARA (BFL)

Proje geliştirme platformları aslında nedir, ne işe yararlar? Projenizi kime, nerede ve nasıl etkili bir şekilde sunabilirsiniz? Bu soruların yanıtlarını Bosphorus Film Lab, Torino Film Lab ve Palestine Film Lab’in temsilcileriyle birlikte arıyoruz.

TARİH: 30 EKİM 2018, SALI SAAT: 13:00 YER: CEZAYİR BÜYÜK SALON

SÖYLEŞİ: BAĞIMSIZ FİLMLER İÇİN ORTAK YAPIM SÜREÇLERİ

KONUŞMACILAR: BORISLAV CHOUCHKOV, FARUK GÜVEN, ZEYNEP ATAKAN

Ortak yapım üzerine temel ve detaylı bilgileri örnekler üzerinden, tecrübeli isimlerden dinliyoruz.

TARİH: 31 EKİM 2018, ÇARŞAMBA SAAT: 13:00 YER: AKADEMİ BEYOĞLU

MASTERCLASS: PAULO BRANCO

200 filmin altında imzası bulunan Portekizli yapımcı ve aynı zamanda dağıtımcı olan Paulo Branco, birlikte çalıştığı Wim Wenders, Manoel De Oliveira, Chantel Akerman gibi yönetmenlerle yaptığı filmler üzerinden tecrübelerini bizlerle paylaşacak.

TARİH: 2 KASIM 2018, CUMA SAAT: 13.00 YER: SOHO HOUSE BÜYÜK SALON

MASTERCLASS: BENT HAMER

Altına imzasını attığı hemen her filmi kült haline gelen, Norveç’li usta Bent Hamer’den kuzey sinemasını, kendi filmlerini ve sinema ile olan ilişkisini dinleyeceğiz.

TARİH: 2 KASIM 2018, CUMA SAAT: 16.00 YER: SOHO HOUSE BÜYÜK SALON

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

6. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası yarışma ödüllerinin açıklanacağı gecede, Bent Hamer’a Onur Ödülü verilecek.

TARİH: 3 KASIM 2018, CUMARTESİ SAAT: 19.30 YER: CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Biletler mobilet’te!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim akşamı Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak Açılış Töreni ile start alacak. Festival bu yıl 26 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse Tam biletler 12:00 ve 16:00 seansları için 10 TL, 19:00 ve 21:30 seansları için de 15 TL olarak satılacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL olacak. Festival biletleri ise mobilet.com’dan satın alınabilir.