Boğaziçi'nde film şöleni başlıyor

TürkMedya’nın iletişim ortağı olduğu 6. Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim’de başlıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en yeni ve ödüllü örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin tanıtım toplantısı Beyoğlu’nde yapıldı. Toplantıya Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Jüri Başkanı Serdar Akar, TürkMedya Kurumsal İlişkiler Direktörü Fatih Uysan ve sinemaseverler katıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen festivalin basın toplantısında, festivalde yarışacak olan filmler açıklandı. Norveçli yönetmen Bent Hamer ve Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa’nın ‘Onur Ödülü’ alacağı festivalde 41 ülkeden 90 yönetmenin toplam 88 filmi gösterilecek.

ZENGİN İÇERİK HAZIRLADIK

Zengin bir içerik oluşturduklarını ifade eden Festival Başkanı Şanlıer “Yine dopdolu bir içerik hazırladık. Uluslararası festivallerden ödüller almış film içeriklerimiz var. Herkesi festivale davet ediyoruz” dedi. Sinemanın usta isimlerini İstanbul’da ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Şanlıer, şöyle devam etti: “Kısa filmler ve yönetmenleri çok kıymetli oldu. Geleceğin yönetmenlerinin festivalimizden geçiyor olduğunu görmek İstanbul Medya Akademisi’nin yetiştirdiği onlarca yönetmenin yurt içinde ve yurt dışında başarılarına tanık olmak bizim için gerçekten çok kıymetli.” TürkMedya Kurumsal İlişkiler Direktörü Fatih Uysan ise “Festivalin tanıtımlarını izlerken heyecanlandık. İnşallah önceki yıllar gibi festivalin güzel geçmesini diliyorum” dedi. Yarışma filmlerinin toplamda 400 bin liranın üzerinde ödül alacağı festivalde ‘En İyi Film’e 100 bin liralık ‘Büyük Ödül’ verilecek.