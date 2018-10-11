Boğaziçi'nde film şöleni başlıyor
Türk ve dünya sinemasının en iyi örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak 6. Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim’de başlıyor. TürkMedya’nın iletişim ortağı olduğu festivalde 41 ülkeden 88 film gösterilecek.
- NİL ÖZER
TürkMedya’nın iletişim ortağı olduğu 6. Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim’de başlıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en yeni ve ödüllü örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin tanıtım toplantısı Beyoğlu’nde yapıldı. Toplantıya Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Jüri Başkanı Serdar Akar, TürkMedya Kurumsal İlişkiler Direktörü Fatih Uysan ve sinemaseverler katıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen festivalin basın toplantısında, festivalde yarışacak olan filmler açıklandı. Norveçli yönetmen Bent Hamer ve Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa’nın ‘Onur Ödülü’ alacağı festivalde 41 ülkeden 90 yönetmenin toplam 88 filmi gösterilecek.
ZENGİN İÇERİK HAZIRLADIK
Zengin bir içerik oluşturduklarını ifade eden Festival Başkanı Şanlıer “Yine dopdolu bir içerik hazırladık. Uluslararası festivallerden ödüller almış film içeriklerimiz var. Herkesi festivale davet ediyoruz” dedi. Sinemanın usta isimlerini İstanbul’da ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Şanlıer, şöyle devam etti: “Kısa filmler ve yönetmenleri çok kıymetli oldu. Geleceğin yönetmenlerinin festivalimizden geçiyor olduğunu görmek İstanbul Medya Akademisi’nin yetiştirdiği onlarca yönetmenin yurt içinde ve yurt dışında başarılarına tanık olmak bizim için gerçekten çok kıymetli.” TürkMedya Kurumsal İlişkiler Direktörü Fatih Uysan ise “Festivalin tanıtımlarını izlerken heyecanlandık. İnşallah önceki yıllar gibi festivalin güzel geçmesini diliyorum” dedi. Yarışma filmlerinin toplamda 400 bin liranın üzerinde ödül alacağı festivalde ‘En İyi Film’e 100 bin liralık ‘Büyük Ödül’ verilecek.
ROBERT REDFORD AÇACAK
Dünyaca ünlü yönetmenlerin ödüllü filmlerini de sinemaseverlerle buluşturacak festivalin açılışı 26 Ekim’de Grand Pera’da yapılacak. Robert Redford’un başrolünde yer aldığı ‘İhtiyar Adam ve Silah’ açılış filmi olarak gösterilecek. Gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Kısa film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler için tam biletler 10 ve 15 TL’den satılacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL olacak. 16 Ekim’de satışa sunulacak festival biletleri ise ‘mobilet.com’da satışa sunulacak.
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