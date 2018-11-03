Boğaziçi'nde ustalar geçidi
6. Boğaziçi Film Festivali’nde Norveçli usta yönetmen Bent Hamer ve Portekizli yapımcı Paulo Branco’nun ‘Master Class’ı TürkMedya ev sahipliğinde gerçekleşti.
6. Boğaziçi Film Festivali’nde sinemaseverler dün yoğun bir gün yaşadı. Festival, film gösterimlerinin yanı sıra usta yönetmenlerin ‘Master Class’larıyla renklendi. İlk olarak 200 filmin altında imzası bulunan Portekizli yapımcı ve aynı zamanda dağıtımcı olan Paulo Branco, birlikte çalıştığı Wim Wenders, Manoel De Oliveira, Chantel Akerman gibi yönetmenlerle yaptığı filmler üzerinden tecrübelerini sinemaseverlerle paylaştı.
HER FİLM YENİ MACERA
Branco “Her film prototip gibi, yeni bir macera. Bir filmin öncekiyle aynı olmasını istemiyorum. Prodüktörün rolü yönetmenin düşlerini gerçeğe dönüştürmektir” dedi. Saat 13.00’te TürkMedya’nın katkılarıyla düzenlenen Paulo Branco Master Class’ını saat 16.00’daki Bent Hamer Master Class’ı izledi. Altına imzasını attığı hemen her filmi kült haline gelen, Norveçli usta Bent Hamer kuzey sinemasını, kendi filmlerini ve sinema ile olan ilişkisini paylaştı.
TürkMedya’nın katkılarıyla Soho House’da düzenlenen etkinliği TürkMedya İcra KuruluBaşkanı Ahmet Bayraktutar, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli izledi.
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