Boğaziçi'nde ustalar geçidi

6. Boğaziçi Film Festivali’nde sinemaseverler dün yoğun bir gün yaşadı. Festival, film gösterimlerinin yanı sıra usta yönetmenlerin ‘Master Class’larıyla renklendi. İlk olarak 200 filmin altında imzası bulunan Portekizli yapımcı ve aynı zamanda dağıtımcı olan Paulo Branco, birlikte çalıştığı Wim Wenders, Manoel De Oliveira, Chantel Akerman gibi yönetmenlerle yaptığı filmler üzerinden tecrübelerini sinemaseverlerle paylaştı.

HER FİLM YENİ MACERA

Branco “Her film prototip gibi, yeni bir macera. Bir filmin öncekiyle aynı olmasını istemiyorum. Prodüktörün rolü yönetmenin düşlerini gerçeğe dönüştürmektir” dedi. Saat 13.00’te TürkMedya’nın katkılarıyla düzenlenen Paulo Branco Master Class’ını saat 16.00’daki Bent Hamer Master Class’ı izledi. Altına imzasını attığı hemen her filmi kült haline gelen, Norveçli usta Bent Hamer kuzey sinemasını, kendi filmlerini ve sinema ile olan ilişkisini paylaştı.