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Bolu Dağı kar nedeniyle ağır araçlara kapatıldı

Bolu’da, şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle ağır araçların Bolu Dağı’ndan geçişine izin verilmiyor.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini giderek artırıyor. Özellikle D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı’nda, karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçları aralıksız olarak çalışıyor.

Akşam saatlerinde kar yağışının giderek artması nedeniyle kamyon ve tır gibi ağır araçların D100 Karayolu Bolu Dağı’na geçişleri yasaklandı. Araçlar yol kenarlarında bulunan dinlenme tesisleri ya da benzin istasyonlarının park alanlarına çekilerek bekletiliyor.

Adıyaman’dan İzmit’e giderken Bolu’da aracı durdurulan Ali Doğan, “Şu anda Bolu dağı kapalı olduğu için tırları göndermiyorlar. Biz de burada kaldık. 2 gün mü kalırız bilemiyorum, hava şartlarına bağlı. Yolun açılmasını bekleyeceğiz” dedi.

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