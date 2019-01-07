Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bölgede gün içinde etkisini yitiren kar yağışı akşam saatlerinde yeninden etkili olmaya başladı.

D-100 kara yolunun, Abant Kavşaığı, Elmalık, Seymenler, Karanlıkdere, Taşaltı ve Bakacak mevkisinde etkili olan kar yağışı zaman zaman yol üzerinin beyazlamasına neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetre olduğu bölgede polis ekipleri, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarırken, kara yolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun ise Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu dağı Tüneli ve Bolu Dağı Viyadükleri kesimlerinde etkili oluyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının yolda birikmemesi ve buzlanma olmaması için karayolları ekipleri bölgede sürekli kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.