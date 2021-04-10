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Yaşam

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı tipi şeklinde etkisini gösteriyor.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 09:18 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:18
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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda kar yağışı, 2 gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Polisevi, Elmalık ve Abant kavşağı kesimlerinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, karla mücadele kapsamında bölgede tuzlama ve zaman zaman kar küreme çalışması yapıyor.

Güzergahta görev yapan trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

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