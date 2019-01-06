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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Taşaltı ve Bakacak mevkisinde yoğun kar yağışı görülüyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetre olduğu bölgede polis ekipleri, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarırken, kara yolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler, zaman zaman kara yolunda ilerlemekte zorluk yaşadı.

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