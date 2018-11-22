Bolu'da belediyesinin katlı otoparkında yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, belediye binasının arkasında bulunan 5 katlı otoparkın zemin katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, bina içinde biriken dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bir belediye personeline olay yerinde tedavi etti.

Binada mahsur kalanın kimsenin olmadığı öğrenilen olayda, duman tahliye işlemleri sürüyor.