Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu

Bolu'da, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre ölçüldüğü Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Tabiat parkı yetkilileri, tatilcileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Gölün buz tutmasıyla tabiat parkı ayrı bir güzelliğe büründü. Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, buz tutan gölün çevresinde yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Rusya durdurulamayan silahını test etti

Rusya durdurulamayan silahını test etti

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA