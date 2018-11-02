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Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 9 gözaltı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları kaçak kazı operasyonunda şuçüstü yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesi Çevreli Kötü Ormaniçi mevkiinde buulnan sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, olay yerinde yaklaşık 1 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde açılan çukurda kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların kazı sırasında yanlarında bulundurdukları 3 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet küçük tip balta, kazı malzemeleri, poşet içerisinde bir miktar kemik ve tuğla parçaları, 1 adet bilgisayarlı arama cihazı, 1 adet laptop bilgisayar ile 1 adet bakır ve su arama cihazı ve 2 adet tabancaya jandarme ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 9 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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