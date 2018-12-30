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Bolu'da sahte içki operasyonu

Bolu'da jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlediği operasyonda, 110 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcalar Mahallesi'nde bir evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın arama kararı doğrultusunda eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 110 şişe sahte içki, 1 alkollü içki damıtma işleminde kullanılan düdüklü tencere, 1 ruhsatsız tabanca, 738 tabanca fişeği, 1 antika tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 26 tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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