Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bolu'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ile 1 adet dedektör ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Gerede ilçe merkezinde bulunan bir evde çok sayıda tarihi eser saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 32 adet değişik şekillerde obje, 1 adet Bizans dönemine ait bronz kandil, 46 adet sikke, 6 adet yüzük ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA