29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,785
  • 6,3336
  • 284.189
  • 98284.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bolu’da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde önünde seyreden tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Gerede-Karabük yolu Yunuslar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Bolu istikametine seyir halinde olan Caner Özyılmaz idaresindeki 34 NK 8241 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İran uyruklu Ramin Nasiri’nin kullandığı 20 D339-10 pkakalı tıra arkadan çaptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Caner Özyılmaz yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Emine Özyılmaz ve Ahmet Ertuğrul Aykul sıkıştıkları otomobilde hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Caner Özyılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 
 
Kazada, hayatlarını kaybeden Emine Özyılmaz ve Ahmet Ertuğrul Aykul’un cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bıçaklı cani ilkokula daldı, çok sayıda çocuğu katletti

Bıçaklı cani ilkokula daldı, çok sayıda çocuğu katletti

Batman'daki vahşette 'kan parası' detayı

Batman'daki vahşette 'kan parası' detayı

Kardeşi konuştu: Parayı alamayınca şikayetçi oldu

Kardeşi konuştu: Parayı alamayınca şikayetçi oldu

Diagne para kazandırıp gitti

Diagne para kazandırıp gitti

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

İstanbul’da her gün zam: Şimdi de İSPARK yalanı

İstanbul’da her gün zam: Şimdi de İSPARK yalanı

Teslim olan kadın teröristler PKK'nın iç yüzünü anlattı

Teslim olan kadın teröristler PKK'nın iç yüzünü anlattı

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Minik Eymen’in kız kardeşi...

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Minik Eymen’in kız kardeşi...
 

POPÜLER HABERLER

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Devasa 'bebek Trump' balonu yine ortaya çıktı

Devasa 'bebek Trump' balonu yine ortaya çıktı

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

İşte doğanın mükemmel hali! Birbirinden ilginç şeffaf canlılar...

İşte doğanın mükemmel hali! Birbirinden ilginç şeffaf canlılar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA