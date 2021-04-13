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Yaşam

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e yükseldi

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e ulaştı.

AA13 Nisan 2021 Salı 10:30 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 10:30
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Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajdaki su seviyesi, yoğun yağış alan bölgede kar sularının eriyerek akarsularla birleşmesiyle yüzde 75'e çıktı.

Barajdaki mevcut suyla kentin içme suyu problemi yaşamayacağı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi.

Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, 29 Mart'ta yüzde 57 olarak ölçülmüştü.

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